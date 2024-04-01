Приложение Google Podcasts было загружено более 500 миллионов раз по всему миру на устройствах Android.

Компания Google объявила о прекращении работы своего приложения Podcasts. Пользователям рекомендовано перевести свои подписки на YouTube Music до 2 апреля. После этой даты стриминг непосредственно из приложения Podcasts будет невозможен.

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Пользователям будет предоставлено дополнительное время для переноса подписок на другие платформы, сообщает Techcrunch. Приложение Google Podcasts, которое было загружено более 500 миллионов раз по всему миру на устройствах Android, работает уже более пяти лет. Оно предоставляет удобный интерфейс для поиска, отслеживания и прослушивания подкастов, включая возможность добавления подкастов через RSS-ленту.

Решение о прекращении работы приложения является частью более масштабной стратегии компании по консолидации своих аудиосервисов в рамках YouTube. Переход запланирован на следующую неделю, и компания подтвердила, что она укладывается в сроки, установленные на 2 апреля для США. Хотя глобальные сроки не раскрываются, компания, как сообщается, планирует прекратить использование Google Podcasts по всему миру в 2024 году.

Страница поддержки на сайте компании подтверждает, что приложение Podcasts было доступно в Соединенных Штатах только до конца марта 2024 года. Пользователям, которые не обращают внимания на уведомления в приложении, компания предоставит дополнительное время для сохранения подписок, включив функцию экспорта в приложении до июля 2024 года.

Решение о переходе на YouTube Music было встречено пользователями приложения с разочарованием. В числе критических замечаний - предполагаемая неполноценность YouTube Music и предпочтение других платформ, таких как Apple и Spotify.