Компания Samsung представила новые подробности о своем предстоящем устройстве Galaxy Ring, которое будет иметь увеличенное время автономной работы и различные режимы работы

Компания Samsung недавно представила новые подробности о предстоящем Galaxy Ring, который был анонсирован на мероприятии Galaxy S24 Unpacked. Вице-президент компании, доктор Хон Пак, сообщил, что устройство будет отличаться увеличенным временем автономной работы, хотя конкретные сроки не были раскрыты. Предполагается, что время автономной работы устройства в настоящее время оптимизируется в рамках подготовки к его запуску.

Galaxy Ring также будет работать в различных режимах, позволяя пользователям либо продлить время автономной работы, либо использовать все его возможности. Предполагается, что время автономной работы устройства будет сопоставимо со временем работы Oura Ring, которое обычно составляет от четырех до семи дней на одном заряде.

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В Galaxy Ring будут встроены ведущие датчики, хотя конкретные детали пока не сообщаются. Однако было подтверждено, что в устройство будут включены датчики сердечного ритма и сна. Устройство также будет отслеживать фертильность в партнерстве с приложением Natural Cycles для контроля рождаемости. Все собранные данные будут синхронизированы с Samsung Health, тем же приложением, которое используется для других носимых устройств Galaxy.

Доктор Хон Пак подтвердил в редакционной статье Samsung Newsroom, что запуск Galaxy Ring намечен на конец этого года. Помимо Galaxy Ring, Samsung также представила новую функцию My Vitality Score для Samsung Health. Эта функция, использующая данные о сне, частоте сердечных сокращений, уровне активности и вариабельности сердечного ритма для получения персонализированных сведений о здоровье, первоначально будет доступна на Galaxy Watch 6 в паре с Samsung Galaxy S24, а затем будет распространена на другие устройства Galaxy в конце этого года.