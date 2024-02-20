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Apple Официально предупреждает пользователей прекратить класть мокрые iPhone в рис

Компания заявила, что популярное средство может привести к тому, что "мелкие частицы риса повредят ваш iPhone"
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Недавно Apple выпустила предупреждение против распространенной практики помещения мокрого iPhone в пакет с необработанным рисом. В документе поддержки компании говорится, что такой способ может привести к повреждению устройства из-за мелких частиц риса. Кроме того, Apple не рекомендует использовать и другие популярные методы, например, сушить телефон с помощью внешнего источника тепла или вставлять в разъем ватную палочку.

Позиция компании совпадает с выводами экспертов по ремонту, которые установили, что естественная сушка iPhone более эффективна, чем метод с рисом. Главная задача в таких ситуациях - не допустить, чтобы вода повредила внутреннюю электронику телефона.

Apple предлагает альтернативное решение для пользователей, у которых намок iPhone или разъем для зарядки. Компания рекомендует выполнить следующие действия:

1. Отсоедините кабель от iPhone и адаптера питания или аксессуара. Подключайте кабель только после того, как iPhone и кабель полностью высохнут.

2. Слегка постучите iPhone по руке разъемом вниз, чтобы удалить лишнюю жидкость. Поместите iPhone в сухое место с притоком воздуха.

3. По истечении минимум 30 минут попробуйте зарядить устройство с помощью кабеля Lightning или USB-C или подключите аксессуар.

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4. Если предупреждение появится снова, указывая на наличие жидкости в разъеме или под контактами кабеля, оставьте iPhone в сухом месте с небольшим потоком воздуха на срок до 24 часов. В течение этого времени можно попытаться зарядить устройство или подключить аксессуары. Для полного высыхания устройства может потребоваться до 24 часов.

5. Если телефон высох, но зарядка по-прежнему не происходит, отсоедините кабель от адаптера и адаптер от стены (если это возможно), а затем снова подсоедините их.

Если эти шаги не помогли решить проблему, возможно, придется обратиться за помощью к профессиональным специалистам по ремонту или рассмотреть возможность покупки нового iPhone. Apple настоятельно рекомендует не прибегать к использованию риса в подобных ситуациях.

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