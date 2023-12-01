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12 Новых функций Android появятся через Google Messages, Wear OS и многое другое
Google расширяет 12 новых функций для Android на устройства Samsung и OnePlus, включая голосовые настроения, улучшения Wear OS, Google TV, Gboard, и TalkBack

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Google представляет новый набор функций для пользователей Android, который будет доступен на широком спектре устройств, а не только на устройствах Pixel. Эти функции аналогичны тем, которые были выпущены в Pixel Feature Drops, но предназначены для более широкой аудитории Android, включая пользователей устройств Samsung и OnePlus.

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В этом обновлении функций Android Google запускает по меньшей мере 12 новых функций, которые охватывают Google Messages, Google Home в Wear OS, Google TV, Gboard и его Emoji Kitchen, а также TalkBack. Кроме того, вводится новая концепция Live Caption.


Вот 12 новых функций Android, которые скоро будут доступны на ваших устройствах Android:

Голосовые настроения Google Messages, реакции: Google Messages представляет несколько новых функций. Одна из них - голосовые настроения, функция, которая позволяет пользователям добавлять уникальный фон и движущиеся эмодзи к своим голосовым сообщениям. Еще одна функция - эффекты реакции, которые отображают полноэкранную анимацию эмодзи, видимую всем участникам разговора.


Элементы управления Google Home Wear OS: Умные часы Wear OS, такие как Pixel Watch 2, теперь будут иметь новые элементы управления через Google Home. Теперь пользователи могут управлять совместимыми интеллектуальными приборами, настраивать освещение с помощью интеллектуальных групп освещения, переключать свой дом с домашнего на выездной и запускать вспомогательные программы - и все это со своих часов.

Быстрый взгляд на Wear OS: Google добавляет ярлык "Быстрый взгляд" к циферблатам часов в Wear OS, предоставляя пользователям легкий доступ к важной информации, такой как новости о путешествиях, напоминания и оповещения о погоде.


10 бесплатных каналов Google TV: Google TV добавляет 10 новых бесплатных каналов в свой существующий список, в результате чего общее количество бесплатных каналов на Google TV превысит 100.


Обновление EMOJI KITCHEN: Gboard представляет новую волну кухонных комбинаций с эмодзи, включая использование камеры с разными лицами или ножки индейки со звездой.

Пользовательские пин-коды FIDO2: Теперь пользователи могут устанавливать пользовательский ПИН-код для ключей безопасности FIDO2 для веб-сайтов или приложений, предоставляя альтернативу сложным паролям.


Слушайте описания изображений с искусственным интеллектом: С помощью TalkBack Google использует искусственный интеллект для создания описаний изображений, в которых их нет, позволяя читать эти описания вслух слепым или слабовидящим.


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Звонки с субтитрами в реальном времени, новые языки: Google добавляет новые языки в Live Caption и вводит функцию, которая позволяет пользователям отвечать на телефонные звонки текстовыми ответами, которые затем зачитываются вслух. Эта функция позволяет пользователям принимать звонки без необходимости слышать собеседника или отвечать голосом.

#samsung #android #google #12 новых функций
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