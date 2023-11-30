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Windows 11 тестирует режим энергосбережения как для ноутбуков, так и для настольных ПК
Microsoft тестирует новый режим энергосбережения в Windows 11, который позволяет экономить электроэнергию на настольных ПК, а также при подключении ноутбука к сети

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Microsoft вводит режим энергосбережения в Windows 11 Insiders (сборка 26002), который является усовершенствованием существующей функции экономии заряда батареи. В отличие от режима экономии заряда батареи, который используется исключительно для ноутбуков, режим энергосбережения можно использовать и на настольных компьютерах, предоставляя возможность экономить электроэнергию.

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Функциональность режима энергосбережения аналогична функции экономии заряда батареи, с дополнительным преимуществом в том, что он доступен как на настольных компьютерах, так и на портативных устройствах, независимо от того, подключены они к сети или нет. Эта функция экономит энергию за счет снижения некоторой производительности системы, следовательно, она может не подходить для высокопроизводительных задач, таких как игры.

Режим энергосбережения можно активировать из меню быстрых настроек или настроить через меню настроек, перейдя в меню Система > Питание > Энергосбережение. У пользователей есть возможность вручную включить эту функцию или настроить ее на автоматическую активацию, когда уровень заряда батареи устройства достигнет заданного процента. Режим энергосбережения в настоящее время распространяется для пользователей Windows 11 Insiders на канале Canary.

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Для тех, у кого нет доступа к этой сборке, существующий режим экономии заряда батареи остается доступным в Windows 11. Кроме того, энергопотребление можно оптимизировать с помощью функции системных рекомендаций по энергопотреблению, которая автоматически регулирует определенные параметры, такие как яркость экрана, для экономии энергии.

#microsoft
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