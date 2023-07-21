Samsung анонсирует несколько моделей планшетов в следующую среду

На следующей неделе компания Samsung проведёт мероприятие, на котором помимо прочих продуктов представит новое поколение флагманских планшетов. В преддверии этого события появились новые утечки, знакомящие интересующихся с внешним видом самого дорогого планшета и его характеристиками.

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Известный инсайдер Эван Бласс продемонстрировал несколько изображений устройства и список аппаратных характеристик. Этот список показывает, что планшет обладает экраном с диагональю 14,6 дюйма, основной задней камерой с разрешением 13 Мп и сверхширокоугольной 8 Мп.

Спереди также две камеры с основной 12 Мп и сверхширокоугольной с таким же разрешением. Ёмкость его аккумулятора составляет 11200 мАч, объём оперативной памяти 12 ГБ, хранилище 512 ГБ. Работает устройство на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2, не уступая по скорости лучшим смартфонам на Android.

Планшет поддерживает подключение клавиатуры и работу со стилусом S Pen. Это превращает его в аналог ноутбука под разные сценарии применения.

Анонс состоится 26 июля, наряду со стандартной версией Galaxy Tab S9, версией Plus и двумя Fan Edition, пишет wccftech.