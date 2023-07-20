Компания также намекнула на изменения в своих носимых устройствах и планшетах.

Как это обычно бывает перед мероприятием Unpacked, компания Samsung опубликовала в своем блоге сообщение, в котором намекнула на предстоящие изменения в своих продуктах. Сообщается, что Galaxy Z Flip 5 и Fold 5, новые версии складных смартфонов Samsung с вертикальным и горизонтальным механизмом, будут, по словам компании, «тоньше и легче» своих предшественников. В сообщении также содержится намек на изменения в часах Galaxy Watch 6 и планшетах серии Galaxy Tab S9.

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Тэ Мун Ро, президент подразделения Mobile eXperience (MX) Samsung, написал во вторник, что под его руководством продукты MX должны обладать тремя чертами: «актуальными, инновационными и гармоничными». Для этого даже элементарный процесс складывания и раскладывания смартфона должен быть максимально упрощен, что означает уменьшение лишнего веса. Мун Ро объяснил, что складные смартфоны очень трудно уменьшать в размерах, но благодаря новым технологиям компании Samsung им удалось сделать новые модели тоньше и легче.

Выложенный Роландом Квандтом рендер Galaxy Z Flip 5.

Фанаты Samsung, которые с нетерпением ждут новых складных смартфонов, по понятным причинам были расстроены ранее в этом месяце, когда просочились предполагаемые изображения Galaxy Z Flip 5. На изображениях, которыми поделился пользователь SlashLeaks Leakspinner, был изображен Flip 5 с удивительно большим «слезовидным» зазором в сложенном состоянии. Немного позже появились новые изображения, на которых изображен Flip 5 в сложенном виде, но уже без огромного зазора между "петлями". Неизвестно, были ли эти изображения получены от Samsung. Тем не менее, поклонники, планирующие обзавестись новым устройством этим летом, надеются, что последние изображения окажутся столь же достоверными, как и предыдущие, сделанные Роландом Квандтом.

В блоге Мун Ро также говорится о небольших изменениях в носимых устройствах и планшетах Samsung. Samsung Galaxy Tab и новые смарт-часы будут иметь похожий дизайн и будут синхронизированы. «Они гармонично сочетаются друг с другом в экосистеме, которая открывает мощные возможности подключения, являясь органичным продолжением ваших потребностей, приоритетов и уникальной индивидуальности», - прорекламировал новые продукты президент Mobile eXperience. О серии Galaxy Watch 6 пока мало что известно, но сообщается, что стандартная модель будет выпускаться в размерах 40 и 44 мм, а модель 6 Classic - в 43 и 47-миллиметровом вариантах. Что качается планшета, то новый Galaxy Tab S9, как сообщается, будет более устойчивым к воде и пыли, чем предыдущие планшеты и его уже тестируют несколько обзорщиков.

Более подробную информацию о новых устройствах Flip 5, Fold 5, Watch 6 и Tab S9 мы узнаем 26 июля на мероприятии Samsung Unpacked.