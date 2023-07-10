В ближайшие пару недель Samsung собирается представить новое поколение флагманских планшетов, цена которых будет не по карману очень многим. Между тем, становится известно о ещё одной модели под названием Galaxy Tab S9 FE+.
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Инсайдер под ником @TheGalox в Твиттере показал снимок экрана из бенчмарка Geekbench 6, где этот планшет фигурирует с модельным номером SM-X616B. Результат одноядерного тестирования составил 987 баллов, многоядерного 2731 балл. Может использоваться процессор Samsung Exynos 1380 и операционная система Android 13, а объём оперативной памяти должен составить 8 ГБ. Многоядерная производительность нового планшета по сравнению с предшествующим Galaxy Tab S7 FE 5G увеличилась более чем на 40%.
Специалист по дисплеям Росс Янг считает, что Galaxy Tab S9 FE и S9 FE+ будут предлагаться в сером, светло-зелёным, светло-розовом и серебристом цветовых вариантах. Стандартные модели S9, S9+ и S9 Ultra будут иметь корпуса серого и бежевого цветов.
Ранее в этом же бенчмарке был обнаружен планшет Galaxy Tab S9 FE с модельным номером SM-X516B. Вероятно, он также работает на процессоре Exynos 1380, пишет Gizmochina.