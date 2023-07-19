Это повысит плотность хранения энергии и долговечность батарей

Не так давно появлялась информация, согласно которой аппараты серии iPhone 15 могут получить аккумуляторы более высокой ёмкости. Теперь в подтверждение этому сообщается, благодаря чему вырастет ёмкость.

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В Твиттере один из инсайдеров сообщил, что аппараты новой серии будут применять технологию многослойных батарей, что повысит плотность хранение энергии. Метод под названием ламинирование позволяет эффективнее использовать пространство внутри батарей и увеличить их ёмкость.

В таких батареях тепло будет распределяться равномернее, в результате чего оно лучше рассеивается. Это повысит долговечность батарей.

Многослойные батареи применяются в электромобилях благодаря высокой выходной мощности, поддержке быстрой зарядки и плотности хранения энергии. Такая же технология применяется в возобновляемой энергетики, в том числе в медицинских устройствах. Встречаются они в авиации и космических устройствах.

Ранее сообщалось, что ёмкость аккумуляторов будет следующая:

iPhone 15: 3877 мАч (+18%).

iPhone 15 Plus: 4912 мАч (%13,6%).

iPhone 15 Pro: 3650 мАч (+14,1%).

iPhone 15 Pro Max: 4852 мАч (+10,9%).

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nullАппараты серии Pro получат новый процессор с повышенной энергоэффективностью, что может внести дополнительный вклад в повышение продолжительности работы устройств, пишет Techspot.