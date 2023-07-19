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Не так давно появлялась информация, согласно которой аппараты серии iPhone 15 могут получить аккумуляторы более высокой ёмкости. Теперь в подтверждение этому сообщается, благодаря чему вырастет ёмкость.
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В Твиттере один из инсайдеров сообщил, что аппараты новой серии будут применять технологию многослойных батарей, что повысит плотность хранение энергии. Метод под названием ламинирование позволяет эффективнее использовать пространство внутри батарей и увеличить их ёмкость.
В таких батареях тепло будет распределяться равномернее, в результате чего оно лучше рассеивается. Это повысит долговечность батарей.
Многослойные батареи применяются в электромобилях благодаря высокой выходной мощности, поддержке быстрой зарядки и плотности хранения энергии. Такая же технология применяется в возобновляемой энергетики, в том числе в медицинских устройствах. Встречаются они в авиации и космических устройствах.
Ранее сообщалось, что ёмкость аккумуляторов будет следующая:
- iPhone 15: 3877 мАч (+18%).
- iPhone 15 Plus: 4912 мАч (%13,6%).
- iPhone 15 Pro: 3650 мАч (+14,1%).
- iPhone 15 Pro Max: 4852 мАч (+10,9%).