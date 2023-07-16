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iPhone 15 Pro может получить более узкие рамки
Dynamic Island появится на всех четырёх аппаратах

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Согласно последней неофициальной информации, аппараты iPhone 15 и iPhone 15 Pro получат некоторые изменения в плане внешнего вида. Хотя эти смартфоны отличаются по цене, кое-что общее у них будет. На изображениях видно, что рамки вокруг экрана iPhone 15 Pro стали более тонкими. Также сообщается, что на всех четырёх моделях будет Dynamic Island.

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Изображение переднего стекла показал инсайдер Ice Universe. Ранее сообщалось, что слабые продажи iPhone 14 заставляет Apple вносить изменения в стандартные модели.

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Другие отличия между младшими и старшими аппаратами серии будут внутренними. Модели Pro получат новый процессор Apple A17 Bionic на техпроцессе 3 нм TSMC, тогда как младшие аппараты довольствуются прошлогодним чипом A16 Bionic 4 нм. Модели Pro могут стать обладателями новой камеры-перископа. У всех смартфонов будет разъём USB-C, впервые на моделях Apple, пишет wccftech.

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#смартфоны #iphone
Источник: wccftech.com
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