Это может произойти на нескольких мероприятиях

Компания Xiaomi в недалёком будущем собирается анонсировать ряд новых устройств. Недавно её президент сообщил, что в августе должен состояться анонс складного смартфона MIX Fold 3. Правда, в продажу он скорее всего поступит позже.

Могут быть анонсированы и другие устройства. В настоящее время ожидаются Xiaomi Pad 6 Max и Redmi K60 Ultra. Планшет на днях заметили в списке организации Bluetooth SIG, а ещё раньше в базе данных китайской организации 3C.

реклама

Согласно последним данным, складной смартфон и планшет будут анонсированы в Китае на разных мероприятиях. Программное обеспечение для них находится на официальном сервере MIUI.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде 13600K за 30 тр в Регарде

Складной смартфон известен под кодовым названием Babylon, а планшет имеет имя Yudy. Оба они работают на Android 13, пишет Gizmochina.