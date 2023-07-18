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Компания Xiaomi в недалёком будущем собирается анонсировать ряд новых устройств. Недавно её президент сообщил, что в августе должен состояться анонс складного смартфона MIX Fold 3. Правда, в продажу он скорее всего поступит позже.
Могут быть анонсированы и другие устройства. В настоящее время ожидаются Xiaomi Pad 6 Max и Redmi K60 Ultra. Планшет на днях заметили в списке организации Bluetooth SIG, а ещё раньше в базе данных китайской организации 3C.
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Согласно последним данным, складной смартфон и планшет будут анонсированы в Китае на разных мероприятиях. Программное обеспечение для них находится на официальном сервере MIUI.
Складной смартфон известен под кодовым названием Babylon, а планшет имеет имя Yudy. Оба они работают на Android 13, пишет Gizmochina.