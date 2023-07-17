Об этом стало известно из сертификата китайской организации 3C

Недавно сертификация организации Bluetooth SIG рассказала о существовании планшета под названием Xiaomi Pad 6 Max. Сначала предполагалось, что это глобальная версия модели Xiaomi Pad 6 Pro, которая продаётся исключительно в Китае. Теперь этот же планшет получил сертификат китайской организации 3C, так что это может быть совершенно другая модель.

реклама

Планшет с модельным номером 2307BPDCC обладает зарядкой мощностью 67 Вт, как у Xiaomi Pad 6 Pro. Другие спецификации не указаны, но название Max наводит на мысль о некоторых преимуществах по сравнению со стандартным планшетом Xiaomi Pad 6. Здесь может быть более производительный процессор или больше размер экрана.

Xiaomi Pad 6 Pro обладает экраном LCD с диагональю 11 дюймов и разрешением 2880 x 1800 при частоте 144 Гц. Поддерживается цветовой диапазон P3, HDR10 и Dolby Vision, яркость и цветовая температура могут меняться в зависимости от освещения вокруг. Сертификат TUV Rheinland указывает на минимальный объём синего света.

Это устройство работает на Snapdragon 8+. У него есть камера 50 Мп и сенсор глубины 2 Мп, а также селфи-камера 20 Мп.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Ёмкость батареи 8600 мАч, зарядка 67 Вт справляется почти за час. Есть сканер отпечатков пальцев и лицевая разблокировка, Wi-Fi 6, Android 13 и MIUI Pad 14. В режиме глубокого сна планшет способен работать на протяжении почти 48 суток, пишет Gizmochina.