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Недавно сертификация организации Bluetooth SIG рассказала о существовании планшета под названием Xiaomi Pad 6 Max. Сначала предполагалось, что это глобальная версия модели Xiaomi Pad 6 Pro, которая продаётся исключительно в Китае. Теперь этот же планшет получил сертификат китайской организации 3C, так что это может быть совершенно другая модель.
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Планшет с модельным номером 2307BPDCC обладает зарядкой мощностью 67 Вт, как у Xiaomi Pad 6 Pro. Другие спецификации не указаны, но название Max наводит на мысль о некоторых преимуществах по сравнению со стандартным планшетом Xiaomi Pad 6. Здесь может быть более производительный процессор или больше размер экрана.
Xiaomi Pad 6 Pro обладает экраном LCD с диагональю 11 дюймов и разрешением 2880 x 1800 при частоте 144 Гц. Поддерживается цветовой диапазон P3, HDR10 и Dolby Vision, яркость и цветовая температура могут меняться в зависимости от освещения вокруг. Сертификат TUV Rheinland указывает на минимальный объём синего света.
Это устройство работает на Snapdragon 8+. У него есть камера 50 Мп и сенсор глубины 2 Мп, а также селфи-камера 20 Мп.
Ёмкость батареи 8600 мАч, зарядка 67 Вт справляется почти за час. Есть сканер отпечатков пальцев и лицевая разблокировка, Wi-Fi 6, Android 13 и MIUI Pad 14. В режиме глубокого сна планшет способен работать на протяжении почти 48 суток, пишет Gizmochina.