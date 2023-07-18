Придётся сильно постараться, чтобы осуществить их все

В нынешнем году будут представлены две масштабные ролевые игры: Starfield и Baldur's Gate 3. Последняя может быть даже масштабнее, чем считалось прежде. Разработчики сообщили, что в ней существует 17 тысяч вариантов концовки.

Об этом было сказано на YouTube в видеоролике, созданном на основе интервью с разработчиками. В частности, одна из ведущих сценаристов работала над концовками игры на протяжении полугода. Именно она назвала число вероятных сценариев завершения игры.

реклама

Очевидно, что разница между этими вариантами завершения будет небольшая, поскольку такого количества совершенно разных концовок игры быть не может. Эти варианты должны отражать принятые в течение игры решения.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Объём текста в игре будет втрое больше по сравнению с романом «Властелин колец», а видеовставки длиннее сериала «Игра престолов». Однако, наверняка все эти тексты и вставки не будут доступны в рамках одного прохождения, пишет Gamesradar.