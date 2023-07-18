Стоимость останется прежней с доступом к 25 играм

С момента запуска Game Pass игровой сервис Xbox Live Gold перестал находиться в центре внимания Microsoft. Его закрытие или объединение с Game Pass казалось вопросом времени. Последний представляет собой больший интерес для тех, кого не интересуют онлайн-игры на Xbox.

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14 сентября Xbox Live Gold превратится в Xbox Game Pass Core. Это новый тариф, стоимость которого составляет $9,99 в месяц или $59,99 в год. Эта цена не отличается от стоимости Live Gold и за неё пользователи получат многопользовательскую онлайн-игру и небольшой выбор игр из Game Pass. 1 сентября Microsoft закроет программу бесплатных игр Games With Gold.

В состав Game Pass Core войдут 25 игр, несколько раз в год список будет пополняться. Сейчас в нём следующие игры:

Дороже на $1 покупатели получат Game Pass для консолей с современными играми собственной разработки Microsoft в первый же день релиза и сотнями других игр. Это может заставить задуматься обладателей консолей, которые не хотят платить за Game Pass Ultimate $16,99 в месяц.

Game Pass Core ориентирован в первую очередь на консоли, тогда как PC Game Pass интереснее на компьютерах. Цена у них одинаковая, но версия для ПК содержит сотни игр.

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Чтобы сохранить полученные в программе Games With Gold игры, следует оставить подписку Core или Ultimate, пишет Techspot.