Есть там проекты и с первых PlayStation, что особенно забавно.

Компания Microsoft собирается в скором времени запустить на актуальных консолях Xbox ещё один облачный игровой сервис, который будет доступен параллельно с Xbox Cloud Gaming. Речь идёт об Antstream Arcade — предложении от стороннего разработчика, не связанного с редмондцами.

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Запуск Antstream Arcade запланирован на 21 июля, сервис будет работать на Xbox One, Xbox Series X и S. Игрокам предложат оформить годовую подписку за $30 или пожизненную за $80. Оформить предзаказ можно уже сейчас, но жителям РФ и РБ они недоступны. Впрочем, никто не запрещает использовать привычный «турецкий маневр».

Antsream Arcade предоставит доступ к более 1200 классических игр с консолей и компьютеров Atari, Sega, Nintendo, Commodore и PlayStation. Наличие последней в списке выглядит ироничным. Команда поддержки облачного сервиса утверждает, что все проекты из библиотеке прошли строгий контроль качества.

Сам сервис Antstream Arcade был запущен в 2019 году, он уже доступен на PC, macOS, Linux, Android (в т.ч. на телевизорах), Samsung TV и даже через браузер. Также в 2021 году он был запущен в магазине Epic Games Store, но для жителей из РФ и РБ он, опять же, недоступен.

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Antstream Arcade предлагает доступ не только к классическим хитам со старых компьютеров и консолей, но также к сотням мини-игр и испытаний, турнирам, таблицам лидеров, достижениям, облачным сохранениям и другим приятным мелочам.