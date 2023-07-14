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Смартфон Vivo X100 Pro+ получит камеру-перископ 200 Мп с 10-кратным зумом
Ждать его появления предстоит до конца года

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В ноябре от китайского производителя Vivo ждут линейку смартфонов X100 со ставкой на фотографические возможности. В ней должно быть три модели: Vivo X100, X100 Pro и X100 Pro+. Последняя должна получить необычную камеру перископ-телефото с разрешением 200 Мп с изготовленным специально для неё сенсором.

Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что этот сенсор по своим возможностям превосходит Sony IMX890 и IMX866. Другой источник утверждает, что он называется Samsung HPV.

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Размер сенсора должен составить 1/1,4 дюйма и у него ожидается 3-кратный или 5-кратный оптический зум. Продвинутый алгоритм ИИ должен принести поддержку 10-кратного оптического зума.

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Vivo X100 и X100 Pro должны работать на невыпущенном пока процессоре Dimensity 9300, который может быть представлен в октябре или ноябре. Примерно тогда же ожидается Snapdragon 8 Gen 3, который войдёт в состав Vivo X100 Pro+. В нынешнем поколении X90 Pro+ продавался только в Китае, поэтому X100 Pro+ может ожидать такая же участь, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #vivo
Источник: gizmochina.com
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