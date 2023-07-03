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Смартфон Vivo V29 5G появился на сайте FCC с аккумулятором 4505 мАч
Мощность зарядки у него составляет 80 Вт
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Выходящий в ближайшем будущем смартфон Vivo V29 был замечен на очередном сайте сертификации после его появления в базах SIRIM и NBTC. Теперь FCC показывает основные характеристики этого мобильного устройства.

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Аппарат обладает модельным номером V2250, поддерживает стандарты связи 5G и LTE, Bluetooth и NFC. Ёмкость батареи у него составляет 4505 мАч, мощность зарядки достигает 80 Вт при помощи зарядного устройства с модельным номером V8073L0A0.

Считается, что смартфон получит экран OLED размером 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство будет работать на процессоре Snapdragon 778G+, объём оперативной памяти составит 12 ГБ, хранилище 256 ГБ.

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Среди других характеристик можно назвать операционную систему Android 13 с программной оболочкой Funtouch OS 13 и основную камеру с разрешением 64 Мп и оптической стабилизацией изображения, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #vivo
Источник: gizmochina.com
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