реклама
Крупные технологические компании продолжают борьбу за пирог в виде чат-ботов и алгоритмов искусственного интеллекта. Среди них и Samsung ищет способы распространения ИИ на своих устройствах. Не исключено, что этим способом станет её собственный браузер Samsung Internet, куда должен быть внедрён ChatGPT.
реклама
В версии Samsung Internet Browser v22.0.0.54 содержатся доказательства этого:
Из этого кода следует, что появление ChatGPT в браузере Samsung может быть экспериментальной функцией Labs. Браузер даст возможность обращаться к чат-боту без необходимости переходить на его сайт. В коде упоминаются настройки ChatGPT и выбор версии чат-бота.
Пока неизвестно, будут ли отличия между отдельным сервисом ChatGPT и встроенным в браузер Samsung. Не исключено, что можно будет обращаться к чат-боту на уже открытых веб-страницах.
Пока же в Samsung Internet Browser для доступа к ChatGPT применяются плагины сторонних разработчиков, пишет Androidauthority.