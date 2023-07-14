FTC расследует возможность «рисков причинения вреда» от ChatGPT.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование в отношении OpenAI, стартапа ИИ, стоящего за популярными продуктами генеративного ИИ, ChatGPT и DALL-E. Ведется расследование, чтобы установить, причинил ли ChatGPT какой-либо вред его пользователям сбором данных и распространением ложной информации.

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Регулятор отправил 20-страничное письмо в OpenAI в Сан-Франциско. В письме выражается заинтересованность агентства в расследовании методов обеспечения безопасности OpenAI, о чем впервые сообщила The Washington Post. В письме FTC просила OpenAI предоставить агентству соответствующие документы и дополнительную информацию.

FTC задавала OpenAI множество вопросов относительно обучения ChatGPT и обработки персональных данных. Чиновники запросили документацию о том, как компания справляется с рисками, связанными с ее обширными языковыми моделями искусственного интеллекта.

Комиссия ищет информацию об ошибке, которая привела к утечке конфиденциальных данных пользователей ChatGPT, таких как история их платежей и чатов, в марте этого года.

OpenAI, разработчик ИИ, заявил, что пострадало лишь небольшое количество пользователей. Однако FTC обеспокоена тем, что это может быть связано с неадекватными мерами безопасности. Кроме того, агентство интересуется любыми жалобами, связанными с ложными или злонамеренными заявлениями ИИ о лицах, и информацией о том, насколько хорошо пользователи понимают суть технологий и продуктов, которые они используют.

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, в твите выразил разочарование запросом FTC, который начался с утечки и не способствовал укреплению доверия. И все же, он подчеркнул важность в прозрачности, безопасности и удобстве использования их технологий, а также заверил, что они соответствуют требованиям законодательства. Альтман также заявил, что они будут сотрудничать с FTC.

Ранее в марте OpenAI сталкивался с регулятивным давлением со стороны итальянского органа по защите данных за незаконный сбор личных данных пользователей ChatGPT без системы проверки возраста, чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних к незаконным материалам. В результате ChatGPT был временно забанен. Однако OpenAI внесла необходимые изменения по запросу властей и восстановила доступ к системе в следующем месяце.

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