Также были названы характеристики Redmi K70 Pro

Компания Xiaomi работает над смартфоном Redmi K70 с характеристиками флагманского уровня. Обновлённая модель должна закрепить за аппаратами этой серии статус премиальных.

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Сведениями поделился известный инсайдер Digital Chat Station на китайском сайте Weibo. По его данным, модель K70 будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Этот же чип уже применяется в смартфоне Redmi K60 Pro. Прошлогодний аппарат Redmi K60 работает на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, который пришёл на смену Dimensity 8100 в аппарате ещё более раннего поколения K50.

Аппараты Redmi K60 были представлены в прошлом декабре. Возможно, модели нового поколения будут представлены в это же время года.

Также были названы некоторые характеристики флагманской модели Redmi K70. Здесь ожидается не выпущенный пока процессор Snapdragon 8 Gen 3. Ёмкость батареи может составить 5120 мАч, мощность зарядки 120 Вт. Все аппараты этой серии должны получить экраны с разрешениями 2K.

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Redmi K70e, K70 и K70 Pro обладают модельными номерами 23117RK66C, 2311DRK48C и 23113RKC6C. Первый из них может продаваться только в Китае, а два других под названиями Poco F6 и Poco F6 Pro попадут в остальные страны, пишет Gizmochina.