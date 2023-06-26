До их появления в продаже ещё есть несколько месяцев

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

Самыми популярными смартфонами производства Xiaomi являются представители линейки Redmi Note. В последние годы эти аппараты изменились и подорожали, перестав относиться к бюджетному сегменту.

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Их цена увеличилась вдвое, но и функциональность соответствует этому. Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что новые аппараты этой серии будут представлены во втором полугодии. Скорее всего они будут называться Redmi Note 13.

Ожидается плоский экран OLED размером 6,7 дюйма с отверстием по центру под камеру. Рамки со всех четырёх сторон экрана будут тонкими. Предположительно, качество экрана будет не хуже, чем у Redmi Note 12 Turbo, который за пределами Китая известен как Poco F5. Среди смартфонов средней ценовой категории он может обладать наименее заметными рамками вокруг экрана.

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В ближайшее время ожидается появление новых подробностей относительно этих смартфонов. Смартфоны прошлого поколения в Китае были представлены в конце октября. Примерно в это же время в нынешнем году могут появиться новые смартфоны, а за пределами Китая в начале будущего года, пишет Gizmochina.