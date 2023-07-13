Телевизор с камерой 50 Мп и поддержкой облачных игр

Помимо множества других устройств, на этой неделе компания Honor представила премиальный телевизор. Honor Smart Screen 5 обладает высокими характеристиками и привлекательным внешним видом. Безрамочный телевизор получил разрешение 4K и работает на операционной системе MagicOS.

Телевизор поддерживает 1,07 млрд цветов и широкий цветовой диапазон DCI-P3, высокую точность цветопередачи и соотношение размера экрана к корпусу 98%, а также декодирование 4K HDR10. Здесь предлагаются передовые технологии AI-PQ и технология сверхвысокого разрешения AI-SR для улучшения качества картинки.

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Большой экран позиционируется как подходящий для киберспортивных соревнований, для которых здесь есть игровой режим. Поддерживается переменная частота обновления от 48 Гц до 144 Гц и режим высокой частоты обновления в 240 Гц c задержкой в миллисекунду.

Работает телевизор на процессоре 4K MT9653. Он стал первым Smart TV, получивший сертификат в четыре звезды для облачных игр Tencent START, в которых не должно быть подтормаживаний. Другой отличительной чертой телевизора является сверхширокоугольная камера 50 Мп с поддержкой алгоритмов ИИ.

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Honor Smart Screen 5 4K доступен для приобретения в Китае по цене 3999 юаней. Также будет предлагаться модель с диагональю 75 дюймов по цене 5299 юаней, пишет Gizmochina.