Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Анонсирован телевизор Honor Smart Screen 5 4K с частотой обновления до 144 Гц
Телевизор с камерой 50 Мп и поддержкой облачных игр

реклама

Помимо множества других устройств, на этой неделе компания Honor представила премиальный телевизор. Honor Smart Screen 5 обладает высокими характеристиками и привлекательным внешним видом. Безрамочный телевизор получил разрешение 4K и работает на операционной системе MagicOS.

Телевизор поддерживает 1,07 млрд цветов и широкий цветовой диапазон DCI-P3, высокую точность цветопередачи и соотношение размера экрана к корпусу 98%, а также декодирование 4K HDR10. Здесь предлагаются передовые технологии AI-PQ и технология сверхвысокого разрешения AI-SR для улучшения качества картинки.

реклама

Большой экран позиционируется как подходящий для киберспортивных соревнований, для которых здесь есть игровой режим. Поддерживается переменная частота обновления от 48 Гц до 144 Гц и режим высокой частоты обновления в 240 Гц c задержкой в миллисекунду.

Работает телевизор на процессоре 4K MT9653. Он стал первым Smart TV, получивший сертификат в четыре звезды для облачных игр Tencent START, в которых не должно быть подтормаживаний. Другой отличительной чертой телевизора является сверхширокоугольная камера 50 Мп с поддержкой алгоритмов ИИ.

рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Honor Smart Screen 5 4K доступен для приобретения в Китае по цене 3999 юаней. Также будет предлагаться модель с диагональю 75 дюймов по цене 5299 юаней, пишет Gizmochina.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#honor #телевизоры
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Анонсирован тонкий складной смартфон Honor Magic V2 на разогнанном Snapdragon 8 Gen 2
Выбираем недорогой телевизор для дачника – фильмы, природа и шашлык с минимальными компромиссами
Анонсированы смарт-часы Honor Watch 4 с автономностью в 10 дней
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
37
Гарвардский ученый утверждает, что нашел фрагменты межзвездного метеорита на дне Тихого океана
3
Российские бойцы выразили благодарность Зеленскому за американскую БМП Bradley, записав видео
2
Эксперт Суконкин: SCALP можно сбить комплексами С-400 и «Панцирь»
+
Спутники Starlink меняли свой курс 25 000 раз за последние 6 месяцев, чтобы избежать столкновений
1
В КНДР осовременили старый-добрый "Кукурузник" Ан-2 и МиГ-15, превратив их в ударные БПЛА
4
МО РФ рассказало о потерях техники ВСУ с момента начала наступательных действий
3
Глава Минобороны Германии ответил Зеленскому на обвинения в адрес НАТО
+
Польша будет учить пилотированию F-16 пилотов ВСУ уже в августе
+
Глава Минобороны Германии подтвердил отказ от поставок Украине немецких крылатых ракет
1
Украина получила новые чешские бронемашины Svatava
+
Байден оговорился, заявив, что Россия должна перестать атаковать сама себя
5
Медведев допустил возможность ликвидации нынешней украинской власти
3
ФРГ хочет выйти из проекта танкового завода в Польше для нужд Украины
+
В Госдуме предложили гарантии безопасности Киеву: внеблоковый статус и демилитаризация
2
Теперь разработчикам игр будет проще интегрировать технологии AMD FidelityFX — выпущен SDK 1.0
7
Стоимость Nothing Phone (2) составит от 599 долларов
1
Инсайдеры назвали 76 смартфонов Xiaomi, которые получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13
1
19FortyFive: российская армия использует смертоносный арсенал дронов для уничтожения ВСУ
+
Польский дипломат рассылал в посольства других стран объявление о продаже подержанной BMW 5
+

Популярные статьи

"Есть чем ответить": Планирующая Дрель, Дорожные, Зажигательные и другие кассетные бомбы России
14
Как бесплатно получить игры для Steam, Origin, Uplay и других
9
Выбираем процессор для мощного игрового компьютера летом 2023 года — 8 лучших моделей
87
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 3
13
Преобразование Python кода в исполняемые файлы Windows и Android
20
Каковы перспективы строительства танкового завода Rheinmetall на Украине
20
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
38
Что такое французские ракеты "SCALP " и как они могут помочь Украине
31
Почему в Украине невозможна новая революция, а Россия отказалась от борьбы за умы украинцев
57
Microsoft выпустила собственное приложение для настройки операционных систем Windows 10 и 11
3

Сейчас обсуждают

beltar
19:49
Да даже если в Стиме покупать - это все равно дешевле будет, чем на сосноли, где, как у наркоманов первая доза бесплатно, а потом отдашь всё. На ПК просто за каждый элемент честно платим его производ...
Почему консольный гейминг обречен - краткая история консолей и их былых преимуществах над ПК
beltar
19:48
Это твое личное мнение, однако от этого она не перестает быть дорогим проектом, который должен был демонстрировать преимущества платформы. И если даже такие игры выходят на ПК, то на ПК скоро будет вы...
Почему консольный гейминг обречен - краткая история консолей и их былых преимуществах над ПК
хахахер
19:47
Российский флаг над вашингтоном,должен реять,для победы
У Зеленского допустили завершение конфликта в формате «Минск-3»
beltar
19:46
Которая закончится, как только он начнет запускать MS Word на приставке. Т. е. приставка станет ПК по фактическому применению. О чем собственно и статья. Ну и уровень нищебродства западного обывателя...
Почему консольный гейминг обречен - краткая история консолей и их былых преимуществах над ПК
Аня Лазарева
19:44
В сети все это есть как и похороны летчиков с самолёта..хотите лично убедиться,приезжайте под Таловую в Воронежскую область,там оплавленные обломки Ка-52 на огородах местных жителей.и есть видео как е...
Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
хахахер
19:44
формат железная клетка будет
У Зеленского допустили завершение конфликта в формате «Минск-3»
DonCarleone
19:42
Наивные парни однако, хотят победить ядерную дежаву..про Минск 3 даже смешно уже читать, хватило и Минска 2, теперь только окончательная победа РФ.
У Зеленского допустили завершение конфликта в формате «Минск-3»
beltar
19:42
К его выходу 7900XTX будет как сейчас RX560.
Почему консольный гейминг обречен - краткая история консолей и их былых преимуществах над ПК
Vorvort
19:37
Много раз приводил тесты где 7900XTX на уровне 4090. Это RDR2, Cyberpank 2077, Far Cry 6. А в CoD: MW 2 7900XTX даже быстрее. Вот результат в Far Cry 6:
Почему консольный гейминг обречен - краткая история консолей и их былых преимуществах над ПК
александр плешков
19:34
Корма на фото отличная
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем