Потребление в простое составило 300 Вт

Оверклокеры продолжают выжимать все соки из видеокарты GeForce RTX 4090, раз за разом поднимая рекорд тактовой частоты графического процессора. Новую запись в книге рекордов поставил Аллен Мэтью под ником SPLAVE, который ранее преодолел отметку в 4 ГГц. Используя ту же видеокарту Asus GeForce RTX 4090 ROG MATRIX, он сумел добраться до тактовой частоты 4230 МГц. В промежутках между этими достижениями оверклокер CENS на карте Colorful iGame LAB добрался до частоты 4090 МГц.

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Новый рекорд на 68% превосходит номинальную тактовую частоту 2520 МГц. Как обычно, для охлаждения применялся жидкий азот. Даже в простое карта на такой частоте потребляла 300 Вт, тогда как её TDP составляет 450 Вт. Если бы карта обрабатывала графику, она могла бы потреблять даже больше 1000 Вт.

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В игровых нагрузках графический процессор удалось разогнать до частоты более 3,9 ГГц. Теперь остаётся ждать преодоления здесь планки в 4 ГГц, а в целом стоит задача добраться до 4,5 ГГц. Это показывает достоинства архитектуры Nvidia Ada Lovelace и технологического процесса TSMC 4N, на котором произведён рассматриваемый чип, пишет wccftech.