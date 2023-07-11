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Видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 разогнана до 4090 МГц
Такого результата удалось достигнуть оверклокеру CENS
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 Экстремальному оверклокеру CENS удалось увеличить частоту видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090 до 4090 МГц. Если посмотреть на скриншоты немецкого оверклокера, то можно увидеть, что он действительно достиг ещё большей частоты 4095 МГц.

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 Достижение CENS по разгону на жидком азоте, безусловно, доказывает, что время решает все, поскольку только на прошлой неделе появилась информация о достижении графическим процессором Nvidia AD102 отметки в 4000 МГц. CENS и Splave усердно боролись за корону в течение июня и начала июля, но Splave удалось захватить инициативу на прошлой неделе.

 Хотя в официальных диаграммах HWBot указана максимальная скорость процессора, максимальная скорость памяти и даже категория максимальной скорости материнской платы, такой общей диаграммы частоты графического процессора не существует. Недавно оверклокеры, использующие графические процессоры RTX 4090 запустили тест GPUPi v3,3 32B, чтобы зарегистрировать максимальные частоты своих графических процессоров в базе данных HWBot. Однако по какой-то причине, возможно, из-за нестабильной работы, CENS даже не запускал GPUPi, поэтому Splave сохранил свой мировой рекорд.

 Для GeForce RTX 4090, разогнанной до 4090 МГц, все, что показывает CENS — это скриншот GPU-Z и изображение видеокарты с охлаждением LN2. На информационных экранах GPU-Z видно, что частота 4095 МГц была достигнута при охлаждении графического процессора примерно до минус 35 градусов Цельсия. Неизвестно точно, какое аппаратное обеспечение использовалось на этот раз, но, вероятно, это будет та же самая установка CENS, которая использовалась для предыдущих попыток установить тактовую частоту графического процессора на уровне 4 ГГц. Центральным элементом этой установки была графическая карта Colorful GeForce RTX 4090 iGame LAB. Что касается другого оверклокера под ником Splave, то он в своих попытках разгона использовал видеокарту Asus ROG Matrix GeForce RTX 4090.

 Вполне вероятно, что другие системные компоненты CENS остались прежними, а именно процессор Intel Core i9-13900K, материнская плата EVGA DARK Kingpin Z690 и специализированные принадлежности для экстремального охлаждения от KingPin и Elmor Labs.

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 Что касается процессоров, то согласно данным HWBot, самая высокая в мире подтвержденная частота ЦП составляет 9009 МГц на Intel Core i9-13900K. Второе место занимает древний процессор AMD FX-8370 с тактовой частотой 8723 МГц.

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Источник: tomshardware.com
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