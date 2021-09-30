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Состоялся анонс модульного смартфона Fairphone 4 из переработанных материалов
Анонсированный Fairphone 4 может обновляться до Android 15
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Производитель Fairphone известен рациональным и экологичным подходом к созданию смартфонов и удобным для ремонта дизайном. В прошлом году промежуточной версией стал аппарат Fairphone 3 Plus, но теперь представлена намного более современная модель Fairphone 4.

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Этот смартфон обновили во многих компонентах, включая процессор среднего уровня Snapdragon 750G 5G. В смартфоне прошлого поколения применялся значительно более простой Snapdragon 632 4G. Будет поддерживаться 12 полос частот 5G и 17 полос 4G, но вряд ли будет mmWave.

Используется экран LCD с разрешением FHD+ и диагональю 6,3 дюйма, защищённый стеклом Gorilla Glass 5. Ёмкость батареи составляет 3905 мАч, для подзарядки применяются стандарты Quick Charge 4 и USB PD 2.0. Адаптер быстрой подзарядки мощностью 20 Вт позволит от нуля до 50% зарядить устройство меньше чем за полчаса.

Основная камера обладает разрешением 48 Мп и поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Такое же разрешение получила сверхширокоугольная камера с полем обзора 120°, а ещё есть сенсор глубины. Спереди располагается камера 25 Мп.

Среди других компонентов можно назвать возможность установить две карты (физическую SIM-карту и eSIM), стандарт NFC, сканер отпечатков пальцев сбоку и защиту IP54.

Разработчики обещают обновлять это устройство до Android 12 и 13, а возможно даже до Android 14 и 15. Это означает поддержку до 2024 года, хотя в пресс-релизе говорится о 2027 году, несмотря на прекращение поддержки процессора со стороны его производителя.

Также будут выпускаться ежемесячные обновления безопасности на протяжении двух лет. Позже они могут начать выходить реже, например, ежеквартально.

Гарантия на аппарат даётся сроком на 5 лет, но на аккумулятор это не распространяется. К счастью, батарея съёмная, в отличие от подавляющего большинства современных смартфонов. При желании её можно будет купить и легко поменять самому.

В модулях аппарата стало больше подмодулей. Это улучшает ремонтопригодность, поскольку не придётся менять весь модуль. Недостаток заключается в несовместимости модулей с аппаратами прошлых поколений. Ещё одним недостатком можно назвать отсутствие разъёма для наушников 3,5 мм. Это было сделано ради повышенной защиты от воды и пыли.

Продажи начнутся 25 октября, а предварительные заказы принимают уже сейчас. Версия 6/128 ГБ обойдётся в $579. Есть также вариант 8/256 ГБ за 649 евро.

Вместе со смартфоном были представлены беспроводные наушники Fairphone True Wireless. Они на 30% состоят из переработанного пластика.

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#смартфоны #fairphone
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