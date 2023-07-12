Компания Google на этой неделе выпустила очередную бета-версию операционной системы Android 14. Android 14 Beta 4 начинает распространяться на доступных устройствах серии Pixel. В их число на этот раз вошли недавно представленные Pixel Fold и Pixel Tablet, помимо ранее доступных Pixel от 4a до Pixel 7a.
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Компания упоминает несколько имеющихся в этой версии проблем, с которыми могут встретиться тестировщики. Например, пользовательский интерфейс может мерцать при попытке смотреть видео и когда приложение включает в режиме «картинка в картинке». Другая проблема возникает в процессе сканирования Wi-Fi, из-за чего растёт уровень энергопотребления и падает скорость подключения, прежде чем аппарат не будет перезагружен. Также Google поменяла иконки режимов «без звука» и «отключить звук» в строке состояния.
Наверняка Google выпустит ещё одну бета-версию, прежде чем появится финальный вариант системы, пишет Androidcentral.