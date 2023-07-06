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Google Pixel Fold развалился на куски во время испытаний на прочность
Складной смартфон Google за 1800 долларов - изящный и тонкий, но очень хрупкий.
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Почти два месяца назад Google выпустила свой первый складной смартфон, создав столь необходимую конкуренцию продукции Samsung. Однако первые обзоры Pixel Fold были в лучшем случае посредственными, и было получено множество сообщений о высокой частоте отказов аппаратного обеспечения. Неужели у Fold есть проблемы с износоустойчивостью? Ютубер JerryRigEverything решил ответить на возникшие вопросы с помощью теста на долговечность.

Стоит отметить, что у JerryRigEverything есть своя методика для проверки прочности телефона. Сначала его царапают, прокалывают и простукивают, что помогает выявить, из каких материалов изготовлен телефон. Тестирование показало, что внешний экран имеет обычное закаленное стекло, которое хорошо сопротивляется царапинам. А вот внутренний экран — другое дело. У складного экрана верхний слой пластиковый, как у телефонов Samsung. Так что его можно поцарапать даже ногтем. Это проблема всех складных устройств, и ее решение может занять много времени.

Следующим в арсенале JerryRigEverything является тест на сжигание, который включает в себя поднесение зажигалки к экрану. Этот тест обычно не дает многого, за исключением напоминания о том, что OLED необратимо повреждаются при нагревании. Однако Pixel Fold странно вел себя при нагреве внутреннего экрана. Телефон фактически выключился, а при перезагрузке предупредил о высокой температуре. Возможно, чип Tensor находится под этой частью экрана, но все равно удивительно, как быстро повысилась температура. Очевидно, что "внутренности" плотно упакованы, чтобы телефон оставался таким тонким.

На самом деле все перечисленные тесты не являются критичными  — в конце концов, как часто вам нужно подносить зажигалку к телефону? Настоящий интерес вызывает испытание на изгиб, которое привлекло множество зрителей к JerryRigEverything. и если вы хотите увидеть, как телефон за 1800 долларов сломается пополам, то сегодня именно тот день. Однако для Google он не такой удачный. Google утверждал, что шарнир Pixel Fold является самым прочным на рынке, и это, возможно, правда, но стальные части телефона не выдержали нагрузки.


Примерно на 8-й минуте видео автор ютуб-канала Зак изгибает шарнир в обратную сторону, и рамка телефона ломается, как будто из палочек от мороженого. Он разрушается в нескольких слабых местах вокруг антенных линий и слота для sim-карты, полностью уничтожая внутренний складной экран. Для сравнения, Зак не смог сломать Samsung Galaxy Z Fold 4 тем же маневром. Рамка Z Fold 4 плотно смыкается, когда она открыта, что придает устройству гораздо более жесткую конструкцию.

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Это первая складная модель Google, поэтому стоило ожидать некоторых проблем. Тем не менее, проблемы с долговечностью выглядят как шаг назад по сравнению с Samsung, а Google просит за свой складной телефон столько же денег.

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#google #складной телефон #google pixel fold
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