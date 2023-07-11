В начале года компания MediaTek анонсировала мобильные процессоры Dimensity 6020 и 6080, к которым теперь присоединяется модель Dimensity 6100+. 6080 можно назвать переименованным чипом Dimensity 810 5G уровнем между нижним и средним, так что Dimensity 6100+ может относиться к этому же уровню.
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На этот раз чип предлагает повышенную эффективность за счёт техпроцесса 4 нм. Он может поддерживать экраны с высокой частотой кадров, работу камер с применением алгоритмов ИИ и полосы частот 5G ниже 6 ГГц.
Чип 8-ядерный на Cortex-A78 с частотой до 2,95 ГГц и графикой Arm Mali-G77 MC9. Поддерживается одна камера с разрешением до 200 Мп или три с разрешениями 64 Мп с двумя 14-битными процессорами обработки изображений.
Частота экранов в устройствах с этим процессором может достигать 144 Гц при разрешении Full HD+ или 90 Гц на Quad HD+. Доступны стандарты связи 5G Sub-6, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS и NFC. Поддерживаются хранилища UFS 3.1 объёмом до 1 ТБ и оперативная память LPDDR5 до 16 ГБ. Технология MediaTek HyperEngine 5.0 отвечает за обеспечение плавного игрового процесса.
В смартфонах чип должен появиться в нынешнем квартале, пишет Gizmochina.