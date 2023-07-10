Многие желающие уже могли удовлетворить своё любопытство

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

В конце прошлого года мир узнал имя чат-бота ChatGPT, который умеет мгновенно отвечать на вопросы пользователей. Разработчики из американской компании OpenAI продолжают развивать свой продукт и расширять его функциональность. Крупные технологические компании вроде Google и Microsoft не могли безучастно наблюдать за подобным успехом. Google разрабатывает собственного конкурента Bard, а Microsoft пользуется возможностями ChatGPT. Быть может, шумиха вокруг этой технологии начинает идти на спад.

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В первый месяц лета трафик ChatGPT в мобильных приложениях и версии для браузеров уменьшился впервые с появления чат-бота в прошлом ноябре. Число уникальных посетителей сайтов тоже сократилось. Об этом сообщает аналитическая компания SimilarWeb.

Согласно её данным, трафик на сайте OpenAI, направленный на ChatGPT, сократился в июне на 9,7%. Число уникальных посетителей стало меньше на 5,7%, а продолжительность нахождения пользователей на сайте уменьшилась на 8,5%. Запущенная в мае версия приложения для iOS была скачана 17 млн раз, но в последнее время количество скачиваний сокращается.

Несмотря на это, пока на сайт ChatGPT заходит больше людей, чем в поисковую систему Microsoft bing.com. Число посетителей OpenAI в месяц составляет 1,5 млрд, что позволяет входить в первую двадцатку сайтов мира. При этом трафик сокращается и у конкурентов вроде Google Bard.

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Не исключено, что в этом виноваты летние каникулы, когда школьникам и студентам не нужно писать рефераты и курсовые при помощи искусственного интеллекта и выдавать их за собственные. Взрослые люди зачастую тоже используют подобные алгоритмы в своей работе, но пора отпусков могла снизить спрос, пишет Gizmochina.