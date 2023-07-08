Глубокий анализ данных — главная «фишка» грядущего апдейта.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Компания OpenAI в настоящий момент занята подготовкой крупного апдейта для чат-бота ChatGPT, которое очень сильно расширит набор его функциональных возможностей и повысит конкурентоспособность по сравнению с аналогичными сервисами. Представители команды поддержки ИИ-бота уточнили, что речь идёт об интерпретаторе кода.

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Здесь нужно пояснить, что в настоящий момент пользователи могут общаться с чат-ботом в формате диалога, запрашивая нужную информацию и получая в текстовом виде ответы. В ближайшем будущем чат-бот научится анализировать данные, редактировать документы, решать математические задачи, создавать диаграммы и выполнить другие действия.

Обновлённая версия ChatGPT также должна стать мощным инструментом для обучения программистов. Она позволит им запускать код и мгновенно получать результаты его работы, параллельно знакомя пользователя с рекомендациями по улучшению отдельных фрагментов.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Интерпретатор кода можно будет подключать через настройки чат-бота, но доступ к новой функции получат только обладатели подписки ChatGPT Plus. Запуск интерпретатора кода в среде чат-бота должен состояться в течение ближайших нескольких дней.