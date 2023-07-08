Компания OpenAI в настоящий момент занята подготовкой крупного апдейта для чат-бота ChatGPT, которое очень сильно расширит набор его функциональных возможностей и повысит конкурентоспособность по сравнению с аналогичными сервисами. Представители команды поддержки ИИ-бота уточнили, что речь идёт об интерпретаторе кода.
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Здесь нужно пояснить, что в настоящий момент пользователи могут общаться с чат-ботом в формате диалога, запрашивая нужную информацию и получая в текстовом виде ответы. В ближайшем будущем чат-бот научится анализировать данные, редактировать документы, решать математические задачи, создавать диаграммы и выполнить другие действия.
Обновлённая версия ChatGPT также должна стать мощным инструментом для обучения программистов. Она позволит им запускать код и мгновенно получать результаты его работы, параллельно знакомя пользователя с рекомендациями по улучшению отдельных фрагментов.
Интерпретатор кода можно будет подключать через настройки чат-бота, но доступ к новой функции получат только обладатели подписки ChatGPT Plus. Запуск интерпретатора кода в среде чат-бота должен состояться в течение ближайших нескольких дней.