В итоге от этой идеи отказались

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Процессоры серии AMD Ryzen 7000 уже продаются и в них используется традиционное охлаждение. Между тем, инженеры американской компании рассматривали и другие варианты. Ещё до начала пандемии началась разработка новой конструкции системы охлаждения. В ней должна была применяться скрытая испарительная камера в составе теплораспределителя. Недавно AMD показала прототипы этой разработки.

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Процессоры Raphael на архитектуре под сокет Zen4 обладают теми же размерами, что и чипы более раннего поколения под сокет AM4. Это даёт им совместимость с прежними кулерами и упрощает процесс апгрейда.

Помимо этого, от испарительного отсека отказались по той причине, что с его использованием охлаждение улучшалось всего на 1°C, а при длительных рабочих нагрузках температура могла быть даже выше. При этом стоимость обновлённой системы охлаждения была бы выше, хотя точная сумма не называется, пишет Videocardz.

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