Патчи для операционной системы с открытым исходным кодом добавляют новые идентификаторы оборудования для процессоров AMD Family 26.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Что такое Family 26 точно мы не знаем, но Family 25 включает в себя все процессоры Zen 3 и Zen 4. Zen 3 был большим шагом вперед в архитектурном плане по сравнению с Zen 2, и аналогичным образом Zen 5 должен стать крупным архитектурным изменением по сравнению с Zen 4.

Разработчик микропоцессорных архитектур AMD Джим Келлер считает, что Zen 5 получит большой скачок в производительности по сравнению с Zen 4. Аналогичным образом ожидается, что эти компоненты будут поставляться с некоторыми ядрами, использующими низкое энергопотребление, хотя в отличие от процессоров Intel, они по-прежнему будут использовать одну и ту же архитектуру.

Таким образом, Family 26 скорее всего обозначение, используемое для процессоров AMD следующего поколения, и это семейство только что получило поддержку в драйвере мониторинга k10temp. В Family 26 AMD определила модели, соответствующие как процессорам EPYC, так и потребительским процессорам.

Примечания к патчу AMD для Linux.

Драйвер EDAC также показывает, что серверные процессоры EPYC следующего поколения, вероятно, будут работать с двенадцатиканальной памятью, как и компоненты текущего поколения. Неизвестно, будет ли это память DDR5, доступная в настоящее время, или эти процессора будут поставляться с поддержкой DDR6 следующего поколения.

Это лишь первые шаги к использованию Linux на процессорах Zen 5, но как пишет на своем сайте Phoronix журналист Майкл Ларабель, когда-то AMD была известна плохой поддержкой Linux, а базовое программное обеспечение, подобное этому, появилось с опозданием. Тем не менее Linux - это предпочтительная операционная система в мире высокопроизводительных вычислений; если компания хочет конкурировать на этом рынке, она должна иметь хорошую поддержку Linux.





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