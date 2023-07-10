Конкурент Twitter от компании Meta* стартовал с места в карьер. Новая соцсеть под названием Threads была запущена вечером в среду и количество пользователей в ней уже перевалило за отметку 100 млн. Этому способствует тот факт, что она связана с популярным приложением Instagram. В последнем количество пользователей превышает миллиард и они могут легко зарегистрироваться в Thread, за исключением жителей Евросоюза.
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Марк Цукерберг сообщал, что за первые 7 часов работы количество пользователей Threads составило 10 млн, к утру четверга их было свыше 30 млн, ещё через сутки значение выросло в два с лишним раза.
Пока у Threads есть только базовые функциональные возможности. Доступны минимальные специальные возможности для пользователей с инвалидностью, нельзя добавить текст к изображению для тех, кто пользуется программами чтения экрана. Поиск можно ввести только по именам пользователей, нет хэштегов и нельзя публиковать контент из интернета.
Для привыкших к Twitter главному недостатком может быть отсутствие ленты публикаций в хронологическом порядке. Она должна быть добавлена в будущем, пишет Engadget.
* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»