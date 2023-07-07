В среду состоялся дебют социальной сети под названием Threads производства компании Meta*, которая считается главным конкурентом Twitter. Спустя сутки Марк Цукерберг в своём аккаунте в Threads написал, что количество пользователей соцсети меньше чем за 24 часа достигло 30 млн человек.
реклама
Несмотря на такой успех, Цукерберг уверен, что впереди ещё много работы. Многие функциональные возможности Twitter пока недоступны в Threads. Нельзя добавлять в закладки и сохранять сообщения, нет прямой переписки между пользователями и невозможно искать определённые сообщения, только учётные записи пользователей.
Хуже всего то, что нельзя ударить свой аккаунт в соцсети, не удалив связанный аккаунт в Instagram. Неизвестно, собираются разработчики давать такую возможность или нет.
Тем временем, представители Twitter говорят, что их сервису часто подражают, но повторить его сообщество невозможно, пишет Neowin.
* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»