При этом её разработка активно продолжается

В среду состоялся дебют социальной сети под названием Threads производства компании Meta*, которая считается главным конкурентом Twitter. Спустя сутки Марк Цукерберг в своём аккаунте в Threads написал, что количество пользователей соцсети меньше чем за 24 часа достигло 30 млн человек.

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Несмотря на такой успех, Цукерберг уверен, что впереди ещё много работы. Многие функциональные возможности Twitter пока недоступны в Threads. Нельзя добавлять в закладки и сохранять сообщения, нет прямой переписки между пользователями и невозможно искать определённые сообщения, только учётные записи пользователей.

Хуже всего то, что нельзя ударить свой аккаунт в соцсети, не удалив связанный аккаунт в Instagram. Неизвестно, собираются разработчики давать такую возможность или нет.

Тем временем, представители Twitter говорят, что их сервису часто подражают, но повторить его сообщество невозможно, пишет Neowin.

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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»