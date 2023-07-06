Удалить аккаунт в ней нельзя без удаления учётной записи Instagram

Компания Meta* запустила новую социальную сеть, которая конкурирует с Twitter. За первые 7 часов работы соцсеть под названием Threads обзавелась 10 млн пользователей. По словам Марка Цукерберга, этот результат превзошёл все ожидания. Однако, наверняка далеко не все из этих 10 млн человек при регистрации знали, что для удаления аккаунта в новой социальной сети им придётся заодно удалить и аккаунт Instagram.

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В политике конфиденциальности описаны причины подобного решения. Там сказано, что аккаунт Threads является неотъемлемой частью аккаунта Instagram. Деактивировать аккаунт Threads можно без дополнительных условий, но удалить совсем только с удалением учётной записи Instagram.

Threads взаимодействует со сторонними сервисами посредством протокола, позволяющего обмениваться контентом и наблюдать за людьми за пределами соцсети в этих сервисах. Интеграция с ними пока отсутствуют, но в скором времени будет представлена.

Threads работает на территории более чем 100 стран. Среди его недостатков пока можно назвать поиск, в котором можно найти только аккаунты, но не сами сообщения, пишет Neowin.





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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»