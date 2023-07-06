Два известных инсайдера говорят о начале продаж менее чем через две недели

Уже пару месяцев было известно, что версия видеокарты GeForce RTX 4060 Ti с объёмом видеопамяти 16 ГБ будет представлена в июле, но точная дата до сих пор не называлась. Теперь появилась информация, согласно которой продажи карты начнутся 18 июля. Когда появятся первые обзоры, не сообщается.

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Эта карта уже продаётся в версии с объёмом видеопамяти 8 ГБ. Покупатели встретили её весьма прохладно, не в последнюю очередь по причине высокой стоимости. В США она составляет минимум $399, в России начинается от 43000 руб. Версия с увеличенным в два раза объёмом памяти на Западе будет стоить $499. Можно предположить, что в России это будет означать более 50000 руб.

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AMD пока хранит молчание относительно новых карт средней ценовой категории, которые должны конкурировать с последними предложениями Nvidia. Технологические планы компании Intel также не содержат никаких указаний на новые видеокарты Alchemist+. Это означает, что в отсутствии конкурентов Nvidia может и дальше выпускать какие угодно карты по каким угодно ценам. При этом компания не собирается выпускать модель Founders Edition, поэтому все карты будут от сторонних производителей, пишет Videocardz.