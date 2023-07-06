Ровно столько составляет MSRP RX 7900 XTX.

Топовый графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4080 с 16Gb памяти неожиданно существенно подешевел в США и теперь доступен всего за $999.

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Изначально выпущенная по цене $1 199, видеокарта GeForce RTX 4080 сейчас предлагается со скидкой в $200, что делает ее привлекательным вариантом для геймеров. Хотя по стартовой цене RTX 4080 обычно не считается бюджетным выбором, снижение стоимости до $999 делает ее весьма конкурентноспособной.

В данном предложении участвует карта MSI GeForce RTX 4080 16Gb Ventus 3X OC, оснащенная тройным вентилятором и тройным слотом охлаждения, а также предварительно установленным заводским разгоном. Данное снижение на 16,6% от MSRP знаменует собой первый случай, когда карта достигла такой низкой цены, сравнявшись с MSRP AMD Radeon RX 7900 XTX.

Примечательно, что акция распространяется не только на вариант Ventus 3X OC, но и на другие модели MSI, такие как Gaming Trio и SUPRIM:

MSI GeForce RTX 4080 Ventus 3X OC – $999

MSI GeForce RTX 4080 Gaming Trio – $1 109

MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM 16G – $1 189

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GeForce RTX 4080, напомним, – это очень мощная видеокарта, которая конкурирует с AMD Radeon RX 7900 XTX.