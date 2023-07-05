Рекламная платформа для приложений на Windows и Windows Phone под названием AdDuplex заявила о своём закрытии. Основатель компании Алан Менделевич в качестве причины называет сужающийся круг пользователей, для которых работала платформа.
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AdDuplex давала возможность создателям приложений на Windows и Windows Phone бесплатно заниматься их продвижением при использовании перекрёстной рекламы. Например, если показать внутри приложения 10 рекламных объявлений от AdDuplex, можно было получить 8 показов бесплатно. AdDuplex входила в число крупнейших независимых рекламных сетей на Windows и работала в более чем 200 странах, ежедневно показывая более 5 млн рекламных объявлений.
Кроме помощи разработчикам в продвижении игр и приложений, AdDuplex ежемесячно публиковала связанную с Windows статистику. Благодаря ей можно было узнать, какими долями обладают разные версии Windows, в каких странах какие версии популярны и т.д.
AdDuplex перестанет показывать перекрёстную и коммерческую рекламу 17 июля. Затем приложения с SDK AdDuplex будут получать ответ «нет рекламы» и смогут перейти на других провайдеров рекламы. Клиентская часть платформы будет отключена к 1 августу, а до тех пор разработчики могут скачать свою статистику, пишет Neowin.