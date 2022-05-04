Значительная часть корпоративных компьютеров не отвечает системным требованиям

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Данные от поставщика платформы управления ИТ-активами Lansweeper показывают, что количество обновлений до Windows 11 почти утроилось за последние три месяца, но в целом уровень распространения остаётся незначительным. Был проведён опрос более 10 млн устройств с помощью программного обеспечения Lansweeper для управления ПК. Сейчас только 1,44% компьютеров работают на Windows 11, что больше по сравнению с 0,52% в январе, пишет Computerworld.

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Предыдущее исследование Lansweeper показало, что 55% проверенных компьютеров не могут быть обновлены до Windows 11. 91% проверенных устройств прошли тест оперативной памяти, но только около половины рабочих станций соответствовали требованиям по TPM. 19% из них не прошли тест, у 28% не было совместимости с TPM или модуль был выключен.

Для рабочих станций с виртуальными машинами прогноз ещё хуже. Совместимость процессоров составляет 44,9%, памяти достаточно у 66,4%. Всего 0,23% виртуальных рабочих станций имеют TPM 2.0. Существует vTPM для виртуальных машин, но он редко используется. Большинство рабочих станций с виртуальными машинами требуется модифицировать для получения vTPM, а только потом обновлять до Windows. 11.

TPM на физических серверах прошли тест в 1,49% случаев. Выходит, что около 98% серверов обновить не получится, если Microsoft в будущем создаст серверную операционную систему с аналогичными требованиями.

Показатели Lansweeper расходятся со статистикой AdDuplex. Там доля Windows 11 составляет 19,4%, но рост почти остановился. Данные Lansweeper поступают с ПК корпоративных пользователей, а AdDuplex в основном с домашних компьютеров.

Некоторые сторонние аналитики считают, что статистика AdDuplex по доле Windows 11 слишком завышена, а Lansweeper занижена.

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