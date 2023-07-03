Устройство показало высокий результат в бенчмарке AnTuTu

5 июля бренд Nubia анонсирует первый игровой планшет серии Red Magic. Вместе с ним в Китае будет представлен игровой смартфон Red Magic 8S Pro. Пока стали известны некоторые характеристики планшета.

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В частности, применяется дисплей производства китайской компании BOE. Диагональ экрана составит 12,1 дюйма, разрешение 2,5K, частота обновления 144 Гц, соотношение сторон 16:10, максимальная яркость 600 нит и глубина цвета 10 бит.

Планшет будет поддерживать возможность транслировать с него игры и транслировать на него игры из облака. Можно будет подключать разнообразные периферийные устройства, такие как клавиатуры, мыши, контроллеры. Для этого используется встроенная платформа X-gravity. В результате можно будет запускать игры класса AAA и игры для мобильных устройств. Благодаря игровому пространству Red Devils с многочисленными плагинами и режимами работы можно будет посоревноваться в киберспортивных состязаниях.

Даже в тяжёлых играх производитель обещает высокую скорость работы. Средняя частота кадров в играх на протяжении часа составляет 59,8 кадра/с, так что игровой процесс должен отображаться плавно. Этому поспособствует процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Результат тестирования планшета в бенчмарке AnTuTu составил 1371362 баллов. Ёмкость аккумулятора будет равна 10000 мАч, а мощность зарядки 80 Вт. Существует версия планшета с поддержкой стандарта связи 5G и объёмом оперативной памяти 12 ГБ.

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Возможно, данная модель представляет собой видоизменённый вариант планшета ZTE Axon Pad 5G, который появился в продаже в Китае ранее в этом году, пишет Gizmochina.