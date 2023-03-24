В нём возможна замена видеокарт и остальных компонентов

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Попытки создать модульный игровой ноутбук предпринимались неоднократно, но потерпели неудачу. По мере развития технологий производители перестают поддерживать ранее проданные модели. В качестве примера можно назвать устройство A51M со сменным модулем видеокарты. Уже через год после релиза Dell передумала выпускать новые модули для этого ноутбука.

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Теперь попытается добиться успеха в этом направлении компания Framework. Она предлагает игровой ноутбук Framework Laptop 16.

Это уже второе устройство данного производителя. Новая модель крупнее, но должна сохранить элементы первого ноутбука, о чём рассказал основатель компании Нирав Патель.

Производитель пока не называет перечень характеристик своего устройства. В первую очередь для игрового ноутбука важна возможность менять видеокарту. Framework обещает учесть ошибки производителей предыдущих модульных ноутбуков. Будут использоваться отсеки расширения, куда можно устанавливать компоненты разного размера. В результате ноутбук сможет увеличиваться или уменьшаться. Корпус ноутбука можно будет поменять на другой с более длинным вентиляционным отверстием.

В новом ноутбуке будет шесть слотов расширения вместо четырёх в ноутбуке первого поколения. В один из них можно будет устанавливать сложные модули, вроде ускорителей ИИ. Новый модуль eGPU можно подключать к хосту Thunderbolt 4/USB4, включая ноутбук Framework 13.

Материнская плата поддерживает подключение посредством PCIe x8, что даёт достаточную пропускную способность. Сообщество разработчиков сможет создавать собственные модули. Уже создан двойной SSD M.2 вместимостью до 16 ТБ. Можно будет поставить карту видеозахвата, оборудование для потоковой передачи, специальные модули ИИ или программно-определяемый радиопередатчик.

Снаружи ноутбук получит клавиатуру, коврик для мыши и другие компоненты с возможностью горячей замены. Можно будет добавлять или убирать цифровую клавиатуру. Также был разработан дополнительный дисплей, тактильный слайдер и дисплей со светодиодной матрицей. Некоторые модули созданы на программном обеспечении клавиатуры QMK на базе микроконтроллера Raspberry Pi RP2040. Компания предлагает прошивку с открытым исходным кодом для развития сторонних проектов.

Карты расширения дадут возможность выбирать, какие порты будут на ноутбуке и где. Разъём 3,5 мм изначально отсутствует, но его можно добавить звуковой картой.





Чтобы не зависеть от сторонних производителей компонентов, компания совместно с Compal уже выпускает системные платы. На подходе создание своих видеокарт. В целях борьбы с электронными отходами можно будет извлекать устаревшие модули видеокарты и устанавливать во внешний корпус.

В конце весны начнут принимать предварительные заказы и тогда информации о Framework Laptop 16 должно стать больше. Продажи могут начаться в конце года, пишет Engadget.

Ещё этот производитель представил два новых 13-дюймовых ноутбука с возможностью обновления. Они работают на последнем поколении процессоров Intel Core или AMD Ryzen. Батарея 61 Вт*ч должна примерно на 20-30% увеличить продолжительность работы.

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Framework 13 обойдётся минимум в $849 за версию для самостоятельной сборки на Linux и $1049 за готовую модель на Windows 11.