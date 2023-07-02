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Statcounter представляет статистику браузеров за июнь
Apple Safari продолжает идти вверх
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Начался новый месяц и фирма Statcounter поделилась информацией относительно положения дел на рынке браузеров на компьютерах и мобильных устройствах. В июне лидирующий браузер Chrome потерял немало пользователей, чем воспользовался браузер Apple Safari, в отличие от Microsoft Edge.

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Доля Chrome на компьютерах составляет 61,1%, но за месяц он потерял разом 4,78%. Это единственный браузер, который в июне терял пользователей.

Safari в марте обошёл Edge и продолжает идти вперёд. Его доля на компьютерах сейчас составляет 14,45%, за месяц он набрал 1,6%. Microsoft Edge набрал только 0,83% и его доля составляет 10,77%.

  • Google Chrome — 61,1% (-4,78).
  • Apple Safari — 14,45% (+1,6%).
  • Microsoft Edge — 10,77% (+0,83%).
  • Mozilla Firefox — 6,04% (+0,74%).
  • Opera - 5,31% (+1,27%).

На мобильных устройствах доля Chrome выросла, а другие браузеры потеряли часть пользователей. Microsoft Edge в списке отсутствует, пишет Neowin.

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  • Google Chrome — 64,82% (+3,55%).
  • Apple Safari — 24,82% (-2,85%).
  • Интернет Samsung - 4,3% (-0,65%).
  • UC Browser — 1,81% (+0,28%).
  • Opera - 1,75% (-0,04%).
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#chrome #edge #браузеры #safari
Источник: neowin.net
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