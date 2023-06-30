Также были отменены игры NBA All-World и Marvel: World of Heroes

Niantic пополнила собой длинный список технологических компаний, которым приходится увольнять сотрудников. В прессу попала записка для внутреннего пользования, после чего появилось сообщение об увольнении 230 сотрудников. Ещё компания закроет студию в Лос-Анджелесе и прекратит разработку игр NBA All-World и Marvel: World of Heroes. Всемирно известная игра Pokémon Go продолжит получать поддержку.

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Генеральный директор компании сообщил, что принято решение сократить инвестиции в мобильные игры и больше внимания уделять играм от первого лица. Среди мобильных игр конкуренция слишком высока и заработать могут только лучшие из лучших. Также в компании готовы тратить ресурсы на контент для устройств дополненной реальности.

В компании признают свои ошибки, из-за которых расходы растут быстрее доходов. Доходы выросли во время пандемии, в результате чего были наняты новые сотрудники для более агрессивного расширения. Затем уровень доходов вернулся к прежним показателям, а новые проекты не принесли доходов, способных оправдать вложения в них.

В команде разработчиков Pokémon Go тоже будут изменения, но инвестиции в эту игру не прекратятся. В прошлом году компания представила социальное приложение, способное объединить почитателей этой игры.

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Также в письме генерального директора сказано, что рынок устройств дополненной реальности развивается медленнее, чем хотелось бы. Игры Niantic отлично подходят для таких устройств, поэтому компания рассчитывала заработать на них. Пока устройства дополненной реальности предназначаются главным образом для использования дома. Устройства вроде очков, которые можно было бы носить где угодно, до сих пор так и не стали популярными, пишет Engadget.