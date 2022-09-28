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Игра Pokemon Go заработала $4,5 млрд с момента релиза
Pokemon Go была выпущена более шести лет назад
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Летом 2016 года студия Niantic выпустила игру дополненной реальности Pokemon Go для смартфонов. Тогда толпы людей бродили по планете, уставившись в экраны мобильных устройств в надежде поймать определённого покемона.

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Игра стала огромным хитом, заработав $200 млн за первый месяц. Для сравнения, Fortnite за такое время заработала $25 млн на мобильных платформах и $100 млн после 90 дней на мобильных устройствах.

Спустя более шести лет на SafeBettingSites.com подсчитали, что Pokemon Go принесла Niantic доход в размере $4,5 млрд. Лучшим годом для игры был 2020, когда игроки потратили $915,2 млн на внутриигровые предметы (данные от Statista и App Magic). В прошлом году продажи упали на 3% и составили $887,5 млн.

Pokemon Go очень популярна в США. За всё время там на игру потратили $1,86 млрд. В Азиатско-Тихоокеанском регионе потратили $1,84 млрд. В Европе, на Ближнем Востоке и Африке покупки совершили на $792 млн.

Pokemon Go является сейчас седьмой по прибыльности мобильной игрой мира. Её опережают Honor of Kings, PUBG Mobile, Genshin Impact, Candy Crush Saga, Roblox и Coin Master.

За первые восемь месяцев года игроки в Pokemon Go выложили $430,6 млн. Если темпы сохранятся, доход от игры за весь год сократится до $646 млн. С приближением праздников расходы могут вырасти, поскольку геймеры получают подарочные карты App Store и Play Store. Их можно использовать для покупки покеболов, одежды для экранных персонажей и предметов, дающих им преимущество в битвах и при попытке ловли покемонов.

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Данные Statista и App Magic показывают, что игру скачали 590 млн раз. Более половины скачиваний пришлось на первый год после релиза Pokemon Go. В 2020 году игру установили более 60 млн раз, в прошлом году 56 млн раз, за первые восемь месяцев 2022 года 23 млн раз. В конце 2022 году игра будет установлена 34,5 млн раз, пишет Phonearena.

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#pokemon go
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