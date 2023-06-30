На PlayStation 5 она появится 6 сентября

Желающие вспомнить молодость и поиграть в выходящую скоро игру Baldur's Gate 3 получат такую возможность в ближайшие недели. Компания Larian Studios сообщила, что игра будет представлена раньше, чем предполагалось прежде. Также было рассказано у персонажах, классах, о расах и другом контенте.

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На компьютерах и PlayStation 5 Baldur's Gate 3 должна была появиться 31 августа. Теперь сообщается, что на ПК игра выйдет из раннего доступа 3 августа, а на PlayStation 5 релиз состоится 6 сентября. Быть может, разработчиков заставил поторопиться скорый релиз ролевой игры Starfield, которая может отвлечь на себя часть любителей РПГ.

На доработку игры на PlayStation 5 нужно больше времени, чтобы обеспечить стабильную скорость в 60 кадров/с. На компьютерах игра будет пока предлагаться только на Windows, тогда как версия для Mac появится позже.

Есть в планах и релиз игры на Xbox Series, но пока существует проблема с оптимизацией разделения экрана на две части на Xbox Series S. Microsoft требует, чтобы игры не были эксклюзивными для более мощной консоли Series X. Возможно, разработчикам придётся урезать версию для Xbox, но в чём именно, пока неизвестно.

Зато известно, чем версия Baldur's Gate 3 1.0 будет отличаться от версии из раннего доступа, которая существует почти три года. Максимальный уровень поднимут до 12 с прежних 10, что откроет ряд новых способностей.

В момент релиза игры будут доступны расы Dragonborn и Half-Orcs. В первом случае они разделяются на 10 подвидов. Полуорки способны носить высочайший урон посредством «Диких атак» и избегать гибели благодаря способности «Неумолимая выносливость». Будет введён третий подвид гномов под названием дуэргары. Всего в игре ожидается 11 раз и 31 подраса.

Также в игре будет 12 классов и 46 подклассов, включая новый класс монахов. Некоторые из них в раннем доступе отсутствовали. Есть таблица, которая показывает заклинания версии 1.0.

В игре будет три режима сложности. Средним из них является нормальный. Режим истории проще и даёт скидки при покупках, а также бонус мастерства +2. Хардкорный режим увеличивает силу противников и делает их тактику более агрессивной.

Появится новый персонаж Tiefling Barbarian Karlach. Такие персонажи могут входить в группу или за них можно играть. Состав группы можно будет менять на протяжении всего прохождения.

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Заказавшие коллекционное издание игры на компьютерах получат его 31 августа. Заказчики цифрового издания Deluxe на PlayStation 5 получат его раньше остальных на трое суток. В игре будут субтитры на нескольких языках, в том числе на русском, пишет Techspot.