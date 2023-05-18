В следующем месяце должны пройти все ключевые выставки игровой индустрии, поэтому организаторы хорошо знакомых нам онлайн-трансляций начали буквально друг за другом назначать точные даты. Например, организаторы презентации PC Gaming Show и журналисты PC Gamer всю нужную информацию уже разместили на сайте издания.
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В этом году PC Gaming Show начнётся 11 июня в 23:00 по московскому времени. В рамках мероприятия будут показаны 55 игр, среди которых есть Frostpunk 2, о котором после анонса ничего толком не было слышно. Также на выставке расскажут и покажут новое о великолепной Baldur’s Gate 3, а ещё о MMORPG во вселенной «Дюны». Разработчики Don’t Starve представят на выставке свой новый проект.
Всего же на PC Gaming Show 2023 будет анонсировано 16 совершенно новых игр. Сразу после данного мероприятия пройдёт шоу Xbox и посвящённая сами знаете какому проекту трансляция Starfield Direct.