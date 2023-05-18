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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
На грядущей онлайн-конференции PC Gaming Show 2023 покажут свыше 50 игр, включая Baldur’s Gate 3 и Frostpunk 2
Организаторы обещали 16 анонсов совершенно новых проектов.
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В следующем месяце должны пройти все ключевые выставки игровой индустрии, поэтому организаторы хорошо знакомых нам онлайн-трансляций начали буквально друг за другом назначать точные даты. Например, организаторы презентации PC Gaming Show и журналисты PC Gamer всю нужную информацию уже разместили на сайте издания.

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В этом году PC Gaming Show начнётся 11 июня в 23:00 по московскому времени. В рамках мероприятия будут показаны 55 игр, среди которых есть Frostpunk 2, о котором после анонса ничего толком не было слышно. Также на выставке расскажут и покажут новое о великолепной Baldur’s Gate 3, а ещё о MMORPG во вселенной «Дюны». Разработчики Don’t Starve представят на выставке свой новый проект.

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Всего же на PC Gaming Show 2023 будет анонсировано 16 совершенно новых игр. Сразу после данного мероприятия пройдёт шоу Xbox и посвящённая сами знаете какому проекту трансляция Starfield Direct.

#pc gaming show 2023
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