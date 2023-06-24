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Глазные протезы начали печатать на 3D-принтерах
Это быстрее и дешевле по сравнению со сделанными вручную протезами
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Специалисты из Herston Biofabrication Institute в Австралии проводят испытания с целью определения того, способны ли созданные на 3D-принтере глазные протезы не уступать по внешнему виду и ощущениям созданным вручную окулистами протезам. Качество создаваемых вручную протезов зависит от мастерства окулистов, при этом на работу уходит более суток. Благодаря технологии трёхмерного сканирования и фотографиям с высоким разрешением можно делать копии глаз пациентов и распечатывать на 3D-принтере за более короткое время.

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Подобные протезы требуют доработки со стороны квалифицированного окулиста, чтобы получить идеальную посадку. И всё же, процесс происходит значительно быстрее, к тому же в случае повреждения или утраты протеза легче создать новый точно такой же. Стоимость также должна стать ниже.


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В испытаниях сейчас принимают участие 10 человек, в случае успеха могут быть проведены более крупные клинические испытания. Окулистам можно не волноваться по поводу того, что их профессия станет невостребованной, поскольку гибридный подход является лучшим, пишет Techspot.

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#3d-принтеры
Источник: techspot.com
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