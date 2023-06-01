В качестве заключительного эксперимента — полноценная 3D-биопечать. Результатом стало появление первого искусственного эквивалента живой человеческой ткани.
реклама
В качестве начала специалисты использовали две разновидности человеческих стволовых стромальных клеток (МСК). Взяли жировую ткань и слизистую оболочку десны. На их основе сделали сфероиды (клетки, выглядящие как шарики). Именно их задействовали в 3D-принтере как строительный материал.
В процессе было установлено, что такая ткань имеет определенные особенности, а ещё обладает обширной функциональностью. Иной вывод, к которому пришли ученые, состоит в том, что необходимо выбрать правильный материал, используемый для печати. Свойства конечного материала находятся в прямой зависимости с исходными клетками.
МСК десны могут использоваться, чтобы воссоздать сосуды или кости. МСК жировой ткани отлично подходят для повторения человеческой кожи.
Команде исследователей удалось получить не только полную имитацию кожных покровов. Она «живая». Открытие позволит проводить успешное лечение язв, спровоцированных диабетом или атрофией, а также ран с плохой регенерацией.
Также это упростит наращивание новой кожи после ожогов 2 и 3 степени. К сожалению, нынешняя медицина неспособна справиться с данными проблемами.
Ещё один плюс — снижение количества задействованных в исследования животных. В качестве исходника для испытаний будут брать искусственный материал. Это позволит медицине стать более этичной.