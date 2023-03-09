Ориентированный на конфиденциальность браузер DuckDuckGo добавляет искусственный интеллект (ИИ) в результаты поиска с помощью новой функции. Это очередной в череде браузеров, включающих ИИ в свой состав, но в данном случае обещано, что это произойдёт не в ущерб конфиденциальности.
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Инструмент DuckAssist обрабатывает поисковый запрос и генерирует сводку ответов из Википедии, помещая её в верхнюю часть результатов. DuckAssist работает анонимно, используя технологию естественного языка ИИ.
Сейчас эта функциональность бесплатная и не требует регистрации. Разработчики рассказали, что DuckAssist находится на этапе бета-тестирования, но в ближайшие недели станет доступным для всех пользователей браузера. Ещё DuckDuckGo работает над «серией генеративных функций на основе ИИ», которые должны появиться в ближайшие месяцы.
DuckAssist работает, сканируя «определённый набор источников» для поиска ответов на запрос. Обычно это Википедия, но могут быть и связанные сайты, такие как Britannica. Поскольку DuckDuckGo получает информацию из одного основного источника, а не сопоставляет данные из нескольких, DuckDuckGo говорит, что у DuckAssist меньше шансов «галлюцинировать».
Поскольку используется ИИ на естественном языке от OpenAI и Anthropic, DuckAssist должен «более непосредственно реагировать на вопрос, чем традиционные результаты поиска». Впрочем, ошибки могут быть и здесь. Могут возникать проблемы с поиском наиболее актуальной информации и решением особенно сложных тем. Разработчики уверяют, что работают над улучшением инструмента и его результатов.
Не стоит волноваться о том, что поисковые запросы будут передаваться компаниям вроде OpenAI. История просмотров и поиска не сохраняется и не передаётся, а используемая для создания сводок DuckAssist информация является конфиденциальной и анонимной. Запросы не применяются для обучения моделей ИИ, используемых OpenAI или Anthropic, пишет Digitaltrends.