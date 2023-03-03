Она работает на движке WebView2 и поддерживает пропуск разрешений на использование файлов куки

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Разработчики поисковой системы DuckDuckGo с акцентом на конфиденциальность некоторое время выпускали браузер для мобильных устройств. В последнее время они работали над выпуском браузера на ПК и теперь он становится доступным ограниченному числу пользователей в системе Windows.

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На этой неделе DuckDuckGo представила закрытую бета-версию ориентированного на конфиденциальность браузера на Windows. Желающие могут зарегистрироваться через мобильную версию браузера. Для этого нужна последняя версия браузера на iOS или Android. В нём нужно открыть Настройки > Дополнительно от DuckDuckGo > Приложение DuckDuckGo для Windows и нажать на кнопку для попадания в список ожидания.

Разработчики говорят, что пока не тестировали браузер под Windows на всех существующих типах и конфигурациях компьютеров. Отсутствуют некоторые функции из Mac-версии, такие как видеоплеер без рекламы, автозаполнение Bitwarden и защита автозаполнения электронной почты. Зато осталась возможность автоматически пропускать надоедливые всплывающие окна с согласием на использование файлов куки, которые появляются обычно при первом посещении сайтов.

Браузер DuckDuckGo автоматически блокирует собирающие и продающие пользовательские данные сторонние трекеры. Он заставляет сайты использовать подключение HTTPS, если такая возможность есть, и оценивает сайты по уровням конфиденциальности. Браузер автоматически сообщает сайтам, что не следует делиться данными пользователей в регионах с законами о защите данных, такими как GDPR в Европейском Союзе. Существует кнопка, нажатие на которую удаляет всю информацию о просмотренных страницах.

DuckDuckGo выпустила версию браузера для Mac в прошлом апреле в виде закрытой бета-версии и в октябре в виде открытой бета-версии. Из этого можно предположить, что бета-версия Windows может стать общедоступной до конца года.

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Причиной медленного распространения браузера на Windows может быть то, что компания сопротивлялась разветвлению движка Google Chromium, на котором основаны Chrome и Microsoft Edge. Версия для Mac и iOS использует WebKit, а версия для Windows вызывает базовый API рендеринга Windows через WebView2 на основе Blink. DuckDuckGo может перейти на другой движок, если такое желание изъявит достаточное количество бета-тестеров, пишет Techspot.